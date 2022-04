Cybersécurité : Sophos s’offre SOC.OS

Sophos poursuit ses emplettes. L’éditeur britannique de solutions de cybersécurité confirme l’acquisition de SOC.OS, fournisseur d’une solution cloud de triage automatique d’alertes de sécurité.

Basée à Milton Keynes (Angeleterre) depuis son lancement en 2020, l’entreprise est une émanation de BAE Systems – Digital Intelligence Solutions.

La solution de SOC.OS consolide et priorise des volumes élevés d’alertes de sécurité provenant de multiples produits et de plateformes.

Réponse gérée aux incidents

En acquérant SOC.OS, Sophos veut étoffer son portefeuille de solutions MTR (Managed Threat Response) et XDR (Extended Detection & Response).

« Sophos MTR est l’une des nouvelles offres connaissant la plus forte croissance dans l’histoire de la société […] La demande numéro un d’amélioration de la part des clients porte sur une meilleure intégration avec les environnements de sécurité existants », a déclaré Joe Levy, CTO & Product Officer chez Sophos.

« Grâce à la technologie innovante de SOC.OS, nous allons pouvoir précisément répondre [à cette attente, en intégrant de manière transparente les solutions MTR et XDR de Sophos avec les solutions de sécurité et informatiques exsitantes des clients », a-t-il ajouté.

Il s’agit, par ailleurs, d’étendre l’écosystème de cybersécurité ACE (Adaptive cybersecurity ecosystem) de l’entreprise britannique.

« SOC.OS va fournir à notre écosystème un éventail élargi de données télémétriques tierces, offrant aux analystes de sécurité une meilleure visibilité sur les événements et alertes qui importent », a ajouté le CTO. « SOC.OS propose une liste impressionnante d’intégrations qui bénéficieront aux clients et [accompagneront] l’extension et le développement de capacités XDR et MDR leaders sur le marché. Nous sommes donc ravis d’accueillir chez nous l’équipe et la technologie de SOC.OS. »

