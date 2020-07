Cybersécurité : stabilité dans la gouvernance du Cesin

Le Cesin, Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique, a renouvelé Mylène Jarossay, Chief information Security Officer de LVMH, au poste de Présidente à l’occasion de son assemblée générale. Elle entame son deuxième mandat depuis sa première élection en juin 2019.

Eric Doyen (Groupe Malakoff Mederic Humanis) conserve la fonction de Trésorier et Didier Gras (BNP Paribas) celle de Secrétaire Général. De son côté, Alain Bouillé qui avait quitté ses fonctions d’administrateur en début d’année, poursuit pour son rôle de Délégué Général.

« Pendant ces quatre derniers mois, le Club s’est particulièrement mobilisé et les membres se sont montrés soudés devant ce contexte inédit. C’est très réconfortant et cela nous fait aborder cette nouvelle saison avec une belle énergie collective. Nous allons nous questionner ensemble sur la bonne façon d’orienter, voire de réorienter nos feuilles de route. L’année s’annonce donc riche en opportunités… et en échanges ! » s’est-elle félicitée.

Cette ré-élection, pour un mandat d’un an, marque une grande stabilité dans la gouvernance du club des experts en cybersécurité , puisque son conseil d’administration ne compte qu’un seul nouveau membre en la personne de Cyrille Tesser, Directeur Adjoint de la cybersécurité du groupe La Poste.

Les administrateurs qui poursuivent leur mandat sont :

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.