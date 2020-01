Cybersécurité : Talend nomme sa CISO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dans un contexte de tension maximum sur le front de la cybersécurité, Talend annonce la création d’un poste de Chief Information Security Officer (CISO).

« Le nouveau rôle de CISO est essentiel alors que nous continuons à développer notre offre de cloud computing, à accroître notre activité au sein des entreprises et à nous efforcer de devenir une société générant un milliard de dollars de revenus », a déclaré Laurent Bride, CTO et COO de Talend.

La cybersécurité comme levier de croissance pour le business ? Subliminal ou pas, le message va-t-il infuser auprès des clients du spécialiste de l’intégration de données ?

Pour inaugurer la fonction, Talend a confié le poste à Anne Hardy qui a passé une douzaine d’années chez SAP dans des fonctions orientées RH avant de s’engager durant un quinquennat dans la création d’entreprise.

» Anne sera responsable de la stratégie de sécurité de Talend, de la gestion des menaces et des vulnérabilités de sécurité humaines, des technologies et processus de Talend, et de la conformité avec les différentes législations liées à la sécurité et à la confidentialité. » indique l’entreprise.

Avec cette nomination, Talend compte une équipe de direction 100% féminine suite à la nomination de Christal Bemont au poste de CEO, de Ann-Christel Graham comme Chief Revenue Officer (CRO) et de Jamie Kiser dans le rôle de Chief Customer Officer.