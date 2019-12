Cybersécurité : Tenable croque Indegy

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La course à la croissance externe se poursuit dans le secteur de la cybersécurité. Spécialiste des vulnérabilités des systèmes IT, Tenable rachète Indegy. Créé en 2014, la jeune entreprise est spécialiste de la sécurité des systèmes de production industriels dits OT ( Operational Technology).

» Les environnements OT modernes sont de plus en plus connectés aux systèmes informatiques, dans la mesure où les entreprises consolident leurs données opérationnelles pour optimiser leurs coûts et accélérer l’innovation. Résultat, les RSSI doivent gérer une surface d’attaque complexe, sensible et très étendue, souvent sans la moindre visibilité des environnements technologiques opérationnels. » explique Tenable.

Depuis sa création, Indegy avait levé 36 millions $ en trois rounds de financement. Tenable a déboursé 78 millions pour l’acquérir et indique que le transfert de propriété lui coûtera une quinzaine de millions supplémentaires.

La suite Industrial Cybersecurity d’Indegy a été intégrée à la solution Tenable.sc pour proposer une offre de gestion des vulnérabilités complète IT et OT sur site. Les versions Cloud suivront pour le trimestre 2020.