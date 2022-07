Cybersécurité : Thales acquiert OneWelcome pour 100 M€

Thales poursuit ses emplettes sur le marché des services de cybersécurité. Le groupe de défense et sécurité français annonce ce mardi 12 juillet avoir signé un accord définitif pour acquérir au prix de 100 millions € le fournisseur de solutions de cybersécurité OneWelcome.

L’entreprise fondée en 2021 et basée à Amersfoort aux Pays-Bas s’est spécialisée dans la gestion des identités et des accès clients (CIAM) en mode cloud. Elle propose ainsi sa plateforme aux industries hautement réglementées qui souhaitent disposer d’un accès sécurisé et pratique pour connecter clients, partenaires et sous-traitants à leurs services en ligne dans un souci de confidentialités des données et de conformité (RGPD).

OneWelcome compte Malakoff Humanis, PostNL et la Banque centrale européenne (BCE) parmi ses clients. Une fois la transaction finalisée, Thales ambitionne d’étendre la portée internationale de l’offre qui complète ses capacités existantes de gestion des identités et des accès.

Confidentialité et gestion du consentement

OneWelcome est basée aux Pays-Bas. La société emploie plus de 100 personnes et réalise une croissance de plus de 30% par an. Ses employés rejoindront les équipes Thales DIS (ex-Gemalto), l’activité « identité et sécurité numériques » du groupe français.

C’est donc la gestion des identités d’utilisateurs externes – clients, partenaires commerciaux et sous-traitants – qui intéresse Thales. Le groupe, qui emploie plus de 83 000 employés dans le monde, prévoit 11 000 recrutements sur l’année en cours, dont 1000 dans la cybersécurité.

Confidentialité des données, délégation et gestion du consentement…

Le rachat de OneWelcome intervient sur un segment CIAM (Customer Identity and Access Management) en croissance. La société américaine d’études de marché Gartner prévoit que 72% des organisations déploieront du CIAM à horizon 2023, contre 40% en 2020.

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2022.