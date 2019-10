Cybersécurité : Trend Micro achète Cloud Conformity

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les acteurs de la cybersécurité poursuivent leur emplettes parmi les startup du secteur.

Trend Micro vient ainsi de jeter son dévolu sur Cloud Conformity, spécialisée dans la conformité aux règles d’utilisation des plateformes Cloud, en particulier AWS, le leader mondial. Le montant de la transaction n’est pas communiquée mais des sources industrielles indiquent le chiffre de 70 millions $.

« Notre plate-forme principale fournit plus de 520 contrôles de règles d’utilisation des infrastructures AWS en temps réel, prêts à l’emploi, avec des fonctionnalités de correction manuelle et d’auto-assistance. Elle permet la détection et la correction continues de toutes les violations des meilleures pratiques. » explique la startup.

Elle propose un service équivalent pour Azure, pour le moment en version bêta. Celui pour Google Cloud est également en cours de déploiement.

Crée en 2016 à Sydney, Cloud Confortmity exerce principalement sur le marché américain.

« Cette acquisition fournit des fonctionnalités complémentaires permettant d’identifier et de corriger automatiquement différents problèmes de configuration de l’infrastructure Cloud. Favorisant l’optimisation des coûts, elle contribuera à assurer la conformité aux principales normes réglementaires du secteur, notamment RGPD, PCI (Payment Card Industry), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et NIST (National Institute of Standards and Technology). » indique Trend Micro.

Depuis sa création, Cloud Conformity a levé 3,2 millions $. Elle dispose d’un effectif de 50 personnes et revendique 125 clients.