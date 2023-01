Cybersécurité : l’UGAP pousse SFR vers les acheteurs publics

Un point de présence de plus pour SFR au catalogue de l’UGAP. Fournisseur exclusif pour les services de téléphonie fixe, la filiale d’Altice le devient aussi pour les solutions de cybersécurité réseau.

À son ouverture au printemps 2022, le marché était estimé à 170 M€ HT. Il se divisait en trois lots. Le premier portait sur la fourniture de solutions de cybersécurité réseau et prestations associées (90 M€). Le deuxième (30 M€) et le troisième (50 M€), sur des solutions en complément de parc (respectivement Stormshield / F5 Networks et Palo Alto Networks / Fortinet).

Le lot principal a fait l’objet de quatre propositions. Finalement attribué pour un montant trois fois plus élevé que prévu (270 M€), il était soumis aux critères d’évaluation suivants :

– Qualité de service (25 % de la note)

– Valeur technique (40 %)

– Prix (30 %)

– Performances en matière de protection de l’environnement (5 %)

SFR décroche un marché à plus de 400 M€

SFR s’appuie sur une dizaine de fournisseurs :

– Check Point, Fortinet, Stormshield et Palo Alto Networks pour le firewall

– F5 pour le reverse proxy, le VPN SSL et la répartition de charge

– EfficientIP pour le DDI (DNS-DHS-IPAM)

– Fortinet pour le NAC

– Vectra pour l’ACR

– Cybereason pour l’EDR

– Netskope pour le SWG

Le troisième lot échoit aussi à SFR, également pour le triple du montant initial (150 M€). Il porte sur la fourniture de solutions Palo Alto en complément de parc existant. Le prix était le principal critère (70 % ; le reste pour la qualité de service).

Le marché vaut pour 36 mois, reconductibles pour deux périodes de six mois. Il comprend diverses prestations ponctuelles et de longue durée. Dont le SOC, que l’ESN Advens fournit aussi en tant que fournisseur exclusif sur la partie « sécurité des systèmes d’information ».

* SFR est par ailleurs fournisseur secondaire sur les prestations WAN (fournisseur principal : Linkt). Sur la partie « systèmes de téléphonie », l’UGAP a choisi, entre autres, OBS.

Photo d’illustration © vladimircaribb – Adobe Stock