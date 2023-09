Cybersécurité : Yubico coté sur le Nasdaq…de Stockholm

Un Nasdaq peut en cacher un autre. Et c’est sur le Nasdaq First Growth Market de Stockholm que le spécialiste suédois des clés d’authentification matérielle est désormais listé sous le ticker Yubico, via un SPAC, un outil de cotation qui diffère de celui d’une cotation directe.

Créée en 2016, Yubico est l’inventeur de la Yubikey, une clé matérielle d’authentification multi-facteurs (MFA) fabriquée en Suède et distribuée dans 160 pays. Il a aussi fabriqué la clé Titan USB-C commercialisée par Google. Son catalogue comprend aussi un modèle USB-C + Lightning.

« Notre partenariat initial avec Google a joué un rôle déterminant car il nous a permis de pivoter et de grandir en tant qu’entreprise.» explique son CEO Mattias Danielsson.

Depuis 2020, Yubico propose également un modèle basé sur l'abonnement (YubiKeys-as-a-Service), dans lequel YuBico assume une plus grande responsabilité globale et conserve la propriété du matériel.

Yubico veut se concentrer sur sa croissance aux États-Unis

Côté finances, les voyants sont au vert. Avec un effectif de 407 collaborateurs, répartis entre Stockholm et Santa Clara ( Californie), le constructeur a réalisé un chiffre d'affaires 1,56 milliards couronnes suédoises ) SEK * en 2022 pour un résultat net de 255 millions SEK. Pour cette année, les deux premiers trimestres affichent une croissance de ses revenus de plus de 23 % sur un an.

« Yubico a initialement commencé en Suède et nous avons stratégiquement grandi en Europe depuis lors, mais au fil des ans, la grande majorité des employés et des clients ont été aux États-Unis. Les États-Unis représentent plus de la moitié de nos revenus et les deux tiers de nos employés sont aux États-Unis. Nous voulons continuer à nous concentrer sur la croissance aux États-Unis » affirme Mattias Danielsson.



Yubico est un des principaux contributeurs des normes d'authentification ouvertes FIDO2, WebAuthn et FIDO Universal 2nd Factor (U2F).

* 1 euro = O,85 SEK