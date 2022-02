Cybsersécurité : Gatewatcher veut accélérer avec une levée de 25 millions €

Cette première levée de fonds de 15 millions € doit permettre à Gatewatcher d’accélérer son développement en Europe et le recrutement de 200 collaborateurs.

Sept ans après sa création, Gatewatcher réalise sa première levée de fonds. D’un montant de 25 millions €, elle se compose d’une tranche de 15 millions en » equtity » ( contre une participation au capital) et 10 millions en » financement non dilutif ».

Fondée en 2015, Gatewatcher était intégralement autofinancée depuis sa création par Jacques de La Rivière et Philippe Gillet, deux ingénieurs passés par l’ESIEA.

« En cyber, il y a trois segments à protéger, les réseaux, les systèmes et les applications. Notre métier c’est les réseaux, il y a moins d’acteurs, on a donc accès plus rapidement à un marché mondial » a déclaré Jacques de La Rivière, le CEO à BFM Business.

Ce positionnement permet à Gatewatcher de disposer d’une forte visibilité comparée à d’autres jeunes entreprises qui évoluent sur des segments plus concurrentiels.

Gatewatcher s’installe sur le Campus Cyber

Son offre se compose de trois solutions. Dans le domaine de la détection avec AIonIQ, de la conformité avec Trackwatch, destinée aux opérateurs d’importance vitale (OIV) et de la ThreatIntelligence avec LastInfoSe.

« Nous sommes déjà présents en Europe du Nord, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et nous projetons d’ores-et-déjà d’ouvrir 200 nouveaux postes en France et dans le monde dans les prochains mois. » assure Jacques de la Rivière.

Selon le Figaro, Gatewatcher a doublé son chiffre d’affaires annuel entre 2020 et 2021 à 15 millions € et vise 90 millions € d’ici 5 ans. D’ici quelques jours, ses collaborateurs rejoindront le Campus Cyber où elle a réservé 700 m 2 pour installer ses bureaux.

Par ailleurs, l’éditeur participe à des projets industriels Open Source comme OpenCTI, une plate-forme ouverte d’analyse de la cybermenace, et Open XDR Platform. Il est aussi membre de Hexatrust qui soutient une stratégie de souveraineté numérique pour la France et l’Europe, en particulier en accélérant l’accès des éditeurs du contient aux marchés publics.

Avec plus de 70 collaborateurs, Gatewatcher veut aussi accélérer sur le développement de son offre : « Cette levée de fonds permettra et de soutenir nos efforts de R&D » affirme son CEO.