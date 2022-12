Data analyse : Husprey, start-up française, a levé 3 millions €

Jeune pousse spécialiste de l’analyse de données, Husprey annonce avoir obtenu un financement d’amorçage. 3 millions d’euros ont été levés auprès des fonds d’investissement Galion.exe, Axeleo Capital et un cercle fermé de business angels, a indiqué l’entreprise.

Le but de ses fondateurs Thibaut Collette (CEO) et Joffrey Villard (CTO), deux anciens de Withings, est de simplifier l’échange entre équipes data et utilisateurs métiers.

Fondée en 2020, l’entreprise a développé pour ce faire une plateforme logicielle conçue pour faciliter l’accès, l’analyse de données et leur partage entre équipes en entreprise.

Les data analystes peuvent ainsi partager leurs conclusions au sein d’un même espace (dit « notebook ») avec différents utilisateurs métiers (marketing, ventes, opérations…). Il s’agit d’éviter les allers-retours entre fonctions, tableaux de bord et fichiers multiples.

« Nos notebooks permettent de livrer des analyses claires avec contexte, données et conclusions. Raconter une histoire avec un dashboard, c’est compliqué ; avec Husprey, cela devient facile et l’entreprise gagne en productivité », explique Thibaut Collette.

La version Team du produit est proposée au prix de 165 € par mois.

Doubler l’effectif en 2023

Avec ce tour de table, Husprey entend doubler la taille de son équipe, qui réunit moins de 10 personnes actuellement, d’ici la fin du premier semestre 2023.

Des développeurs logiciels, des commerciaux, des marketeurs et un responsable data seront recrutés prochainement par Husprey. Il s’agit, plus largement, de se positionner pour devenir un espace de travail de référence pour data analystes en France et en Europe.

Une ambition partagée par d’autres.

Husprey, qui compte Ankorstore, Malt et Doctrine parmi ses clients, se développe sur un marché data à forte dynamique. Celui-ci devrait croître en moyenne de +12,8% par an d’ici trois ans, selon le cabinet IDC, pour peser 40 milliards à horizon 2026.

Un marché où s’activent bien d’autres acteurs, dont Dataiku, Datadog et Snowflake.