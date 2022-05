Data et analytique : pour quel retour sur investissement ?

EY qualifie de « dépassement des attentes » une utilisation des mégadonnées et de l’analyse avancée à l’échelle de l’entreprise. Mais des obstacles demeurent.

Les entreprises sont plus nombreuses à investir activement l’exploitation stratégique des données. Mais des freins persistent. C’est ce qui ressort d’une récente étude* du cabinet EY.

1668 dirigeants de grandes entreprises ont été interrogés en fin d’année 2021 sur leurs priorités en matière d’investissements technologiques dans les 24 mois à venir.

Nombre d’entre eux (53%) ont indiqué privilégier les technologies de traitement et d’analyse avancée de données. Un taux en hausse de 18 points par rapport à 2020.

En outre, les technologies data & analytics forment l’une des briques du socle technique de transformation des organisations. Viennent ensuite : les services cloud (pour 49% du panel), l’internet des objets (42%), l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine (35%).

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Malgré les attentes fortes dans ce domaine, il existe des freins à la mise en oeuvre effective d’une transformation portée par une stratégie data-centric. Toutes les entreprises ou preque font face à des obstacles de taille pour exécuter et mener à bien leurs projets.

Les coûts jugés élevés des technologies d’infrastructure (35%) sont les plus souvent cités. Les exigences complexes de sécurité et de confidentialité (27%) suivent. Elles devancent les difficultés d’intégration de systèmes multiples et d’intégration avec l’existant (25%).

L’augmentation du volume de données à traiter, le besoin d’une puissance de calcul plus élevée et un engagement accru envers les fournisseurs de services cloud jouent.

Le déficit de compétences internes est un autre défi à relever. Toutefois, entre externalisation, formations internes et ouverture des recrutements à de nouveaux profils, certaines entreprises parviennent à surpasser ces difficultés, relève le cabinet international d’audit.

Pour quel résultat ?

Dans une stratégie centrée sur les données, EY qualifie de « dépassement des attentes » une utilisation mégadonnées et d’analyse avancée à l’échelle de l’entreprise.

Or, les organisations dont les projets de transformation technologique dans ce domaine « dépassent les attentes » prévoient une croissance annuelle moyenne de leurs revenus de 5,7%. Soit 1,7 point de plus que celles dont les projets en la matière ne surpasseraient pas l’objectif.

* Cette étude semestrielle « Tech Horizon » de EY a été finalisée au 4e trimestre 2021. Elle fait partie de la série CIO Imperative à l’attention des directions des systèmes d’information (DSI).

(crédit photo © Shutterstock)