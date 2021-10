Data, IA et performance : où en sont les acteurs publics ?

DataValue Consulting livre les résultats d’un sondage mené auprès de 300 responsables publics, en partenariat avec le réseau inop’s by freelance.com.

60% des répondants indiquent gérer un budget annuel de moins de 10 M€. 18% annoncent suivre jusqu’à 100 M€ de budget sur l’année. 22% ont la responsabilité de plus de 100 M€.

Quels outils de pilotage de la performance de l’activité utilisent ces acteurs publics ?

55% disent disposer d’au moins un logiciel de pilotage pour gérer leurs activités. Ils les utilisent le plus souvent pour du reporting financier, projet, RH, etc. (option citée par 81% du panel), de l’aide à la décision (69%) et, dans une moindre mesure, de la prospection/prévision (49%).

Certes, 37% prévoient, à moyen terme, de s’appuyer sur une intelligence artificielle (IA) pour renforcer la satisfaction des usagers, conforter la maintenance prédictive et muscler la détection des fraudes. Toutefois, seuls 26% des répondants disent exploiter des technologies innovantes dans leur système de pilotage actuel. L’intelligence artificielle étant majoritairement utilisée pour du data mining, du search ou du traitement du signal.

Le plus grand nombre fait d’autres choix.

Des innovations encore timides

Le tableur Excel est le logiciel le plus souvent utilisé par la grande majorité (83%) pour le pilotage/reporting. 34% utilisent aussi des outils développés en interne, 31% des outils tiers dédiés (Tableau, Qlik, MS BI, SAP BO…) et 17% privilégient des solutions open source.

62% des répondants déclarent croiser jusqu’à 4 sources de données. Ils sont moins nombreux (35%) à disposer « intégralement ou partiellement » de données dans le cloud.

Près de 8 sur 10 (78%), enfin, veulent optimiser et renforcer leurs systèmes de pilotage actuels. Les améliorations les plus souvent attendues concernent : la qualité des données (pour 72% du panel), la spécialisation des rapports plus orientés vers l’action (53%) et, globalement, la gouvernance des données (50%).

* Les 300 responsables publics ont été interrogés entre mars et mai 2021. Ils se répartissent entre des collectivités territoriales, des établissements publics, des administrations centrales et le secteur hospitalier. Source : Datavalue Consulting et inop’s « Etat des lieux du pilotage dans le secteur public en 2021 » .

