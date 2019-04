Data vocale : le Voice Lab veut une alternative aux GAFAM et BATX

Le Voice Lab veut rassembler les acteurs français et européens de la Voice Tech pour créer une alternative aux technologies vocales des GAFAM américains et des BATX chinois.

Comment résister au raz de marées des technologies vocales soutenues par les GAFAM et les BATX. C’est sur cette question stratégique que se sont regroupés 30 acteurs français et européens ( Qwant, Snips, Linagora notamment) qui évoluent dans le domaine des applications vocales au sein de Le Voice Lab.

» Des grands acteurs industriels américains (GAFAM) et chinois (BATX) proposent des systèmes qui simplifient la création de telles applications en utilisant des systèmes favorisant leur propre stratégie industrielle. Toute entreprise qui développe et déploie des applications sur ces systèmes crée donc de la valeur au profit d’opérateurs qui sont ou seront leurs concurrents, voire leurs prédateurs. Les fournisseurs d’applications vocales, et en premier lieu les grandes entreprises françaises et européennes, souhaitent donc pouvoir développer et exploiter des services fonctionnant sur tout système, sans dépendre exclusivement de ceux proposés par les GAFAM/BATX. » détaille leur manifeste.

Cette initiative française veut « constituer un écosystème indépendant et des standards communs pour permettre à la France et l’Europe de rester compétitives sur le marché de la voix au niveau mondial. «

A travers sa plateforme, le Voice Lab veut définir des normes d’API communes qui permettent la collecte et le stockage des données vocales pour répondre aux besoins des marchés européens.

» La première étape est de constituer un corpus en langue française le plus large possible grâce aux données disponibles et l’apport de données des acteurs industriels. Il s’agira ensuite de l’enrichir par traitement automatique, puis de l’élargir aux principales langues européennes et internationales. » explique Le Voice Lab.