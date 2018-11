Datacenters : HPE Pointnext renforce ses services de support

HPE étend son service Datacenter Care pour optimiser les environnements IT de ses clients et ses partenaires, de la périphérie au cloud.

Pour mieux répondre aux attentes du marché, HPE a confirmé renforcer son service de support pour datacenters (HPE Datacenter Care). Les capacités opérationnelles étendues sont délivrées par Pointnext, l’entité de services informatiques hybrides du groupe.

« La mission de HPE est d’accélérer la transformation numérique de ses clients. En modernisant leurs opérations IT et en proposant les meilleures solutions du marché », a déclaré Gerry Nolan, directeur des services opérationnels mondiaux de HPE Pointnext.

Les prestations d’assistance proposées dans ce cadre incluent :

– la prévention des pertes de données (DLP) et l’analyse de sauvegardes ;

– la migration vers l’environnement de gestion SAP HANA ;

– la configuration et la gestion d’infrastructures cloud basées sur Microsoft Azure ;

– l’optimisation des performances de la périphérie (edge) au cloud ;

– la sécurité « avancée » à travers un nouveau service d’analyse de vulnérabilités ;

– l’automatisation de tâches informatiques quotidiennes (support et provisionnement) ;

– le support de bases de données open source EnterpriseDB Postgres.

Support personnalisé pour datacenters

Les nouveautés apportées au service HPE Datacenter Care sont d’ores et déjà proposées à de grands comptes mondiaux de l’entreprise. Personnalisables, elles seront disponibles pour d’autres clients et partenaires de la multinationale d’ici le début de l’année 2019.

Comme peuvent le faire ses concurrents, dont IBM et Dell EMC, HPE ambitionne de simplifier l’intégration par des prestataires tiers de son service de support à d’autres offres de sa marque. Il s’agit, par ailleurs, de faciliter la fourniture de services HPE associés à des solutions d’infrastructure d’autres fournisseurs.

Gerry Nolan rappelle ainsi que « HPE Datacenter Care s’appuie sur l’expertise de spécialistes IT locaux et internationaux ». Ils forment « l’équipe IT étendue » de clients.

(crédit photo de une © HPE)