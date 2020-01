dataFin : 2ème édition du hackathon consacrée aux finances locales

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

C’est au Sénat que se tiendra la deuxième édition du hackathon #dataFin les 24 et 25 janvier prochain ( inscriptions ici).

Plusieurs institutions publiques françaises * organisent l’évènement consacré à la gestion financières des collectivités. L’occasion d’imaginer des outils sur » l’utilisation des impôts locaux, sur la mesure de l’efficacité des politiques publiques locales et des services publics locaux ou encore sur l’élaboration et l’exécution des budgets locaux ainsi que sur les relations financières entre l’État et les collectivités locales. »

Quelques défis sont déjà listés sur le site dédié à l’évènement mais la liste n’est pas close. On trouve, par exemple, la création d’un simulateur fiscal pour mesurer l’impact des textes de lois présentés par les parlementaires sur les finances et la fiscalité locale, avant de les adopter ou de les rejeter.

Les jeux de données sont fournies par les collectivités territoriales, les ministères publics et Etalab.

En juin dernier, la première édition du #dataFin consacré à l’exploitation financière des données publiques avait proposer aux participants de relever 28 défis.

* Le Sénat, l’Assemblée nationale, le ministère de l’Action et des Comptes publics, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, la Cour des comptes et l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) avec le concours de la direction du Numérique et du Système d’information et de communication de l’État (DINSIC)