Dataflex : Microsoft clarifie son approche low code

Quelle différence entre Dataflex et Dataflex Pro ? Microsoft avait laissé des zones d’ombre la semaine passée lorsqu’il avait présenté les deux produits, à l’occasion de sa conférence Inspire.

Le groupe américain vient d’apporter des précisions. Et cela commence par un renommage : Dataflex s’appelle désormais Dataflex for Teams. Cela reflète mieux sa fonction : apporter une plate-forme de données pour permettre le développement low code avec Power Apps sans quitter la messagerie.

Quant à Dataflex Pro, il s’agit du nouveau nom de Common Data Service. Il s’agit là aussi d’une plate-forme de données, mais au périmètre plus large. Elle couvre en l’occurrence les écosystèmes Microsoft 365, Azure et Dynamics 365.

Non inclus avec Teams, Dataflex Pro offre davantage de possibilités. Par exemple, sur le volet data :

Sur la partie développement d’applications :

Au niveau des environnements (conteneurs logiques) qui hébergent les applications et les données :

En matière de sécurité :

Enfin, sur l’intégration :

