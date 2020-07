DBaaS : Couchbase Cloud fait ses débuts sur AWS

Pour Couchbase Cloud, c’en est terminé de la phase expérimentale.

La disponibilité générale de cette version gérée de Couchbase Server vient d’être annoncée, après environ cinq mois de bêta. L’offre est pour le moment accessible chez AWS. Elle le sera sur Azure et GCP d’ici à la fin de l’année.

Les déploiements reposent sur EKS, le Kubernetes géré d’AWS. L’installation des clusters se fait dans l’environnement VPC du client. Un choix d’architecture qui permet à ce dernier d’avoir la main sur l’infrastructure. En l’occurrence, de se fournir directement auprès d’AWS, puis d’attribuer les ressources cluster par cluster*.

Pour le moment, les clusters peuvent résider dans 9 zones régions AWS, dont 5 en Europe (Paris, Londres, Francfort, Stockholm, Irlande).

Chacun d’entre eux peut disposer de son niveau de service entre :

Couchbase Cloud reprend le contenu de Couchbase Server Enterprise Edition, à quelques exceptions près. Notamment l’API REST et les intégrations avec LDAP et OpenShift.

En préparation de l’ouverture aux autres hyperscalers, Couchbase communique sur deux éléments. D’un côté, le plan de contrôle centralisé. De l’autre, une technologie de réplication multicloud, avec fonctions de reprise après sinistre.

* Chaque projet peut exploiter plusieurs clusters. Et chaque cluster peut se trouver dans un VPC différent, au sein d’une région AWS différente.

Illustration principale © Couchbase

