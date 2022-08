DBaaS : MariaDB acquiert CubeWerx

MariaDB Corporation, éditeur de la base de données open source éponyme, a confirmé l’acquisition du fournisseur de solutions CubeWerx. La société canadienne fournit au marché une plateforme de publication et gestion de données géospatiales via des API REST.

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué par MariaDB Corp.

L’entreprise d’origine finlandaise a précisé, en revanche, que ce rachat permet d’enrichir les capacités existantes de MariaDB SkySQL, son système de gestion de base de données en tant que service (DBaaS). Avec CubeWerx, les développeurs ont la possibilité de créer des applications géospatiales qui reposent sur des normes ouvertes et le cloud.

Service de données géospatiales

« Notre approche unique et centrée sur le développeur pour fournir des fonctionnalités géospatiales, n’a jusqu’ici été adoptée par aucun autre fournisseur de base de données », a déclaré Jags Ramnarayan, VP et GM de SkySQL chez MariaDB Corporation.

En outre, d’autres systèmes « tels que PostgreSQL et Oracle ont ajouté des fonctionnalités géospatiales directement dans leurs bases de données. De notre côté, nous adoptons une approche cloud native évoluée pour gérer des quantités pratiquement illimitées de données géospatiales sur un stockage cloud durable et à faible coût, et fournir des API REST* basées sur les normes OGC (Open Geospatial Consortium) pour accéder aux données. »

Les utilisations possibles incluent la localisation, l’optimisation d’itinéraires, de prévisions climatiques ou encore de gestion des stocks. Outre le secteur public, l’industrie, les services financiers et le secteur de la banque et assurance constituent d’importants débouchés.

« Nous avons été les premiers en charge du déploiement d’Oracle Spatial. Nous sommes donc en mesure d’aider MariaDB à réaliser sa vision qui consiste à fournir une expérience géospatiale optimale aux développeurs et aux utilisateurs finaux, et ainsi adresser un public encore plus large », a expliqué Edric Keighan, cofondateur de CubeWerx.

L’entrepreneur est désormais vice-président ingénierie géospatiale chez MariaDB Corp.