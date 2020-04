DBaaS : MariaDB lance SkySQL pour Google Cloud Platform

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Deux en un… MariaDB Corporation a annoncé mardi le lancement et la disponibilité de SkySQL, sa base de données en tant que service (DBaaS), sur Google Cloud Platform.

Cette DBaaS est elle-même basée sur MariaDB Enterprise Server, l’édition entreprise de la database open source MariaDB.

SkySQL exploite, par ailleurs, différentes technologies tierces, dont Kubernetes (orchestration de conteneurs), ServiceNow (gestion des inventaires, configurations et workflows), Prometheus (supervision système) et Grafana (visualisation de données système en temps réel).

Qu’en est-il des atouts revendiqués de l’offre ?

DBaaS développée « pour et par MariaDB »

Pour SkySQL, MariaDB Corp. met en exergue les points forts suivants :

– La reprise après incident sur plusieurs zones, la réparation automatique, l’équilibrage de charge en lecture, le cloisonnement « transparent » en lecture/écriture, une liste blanche IP et le chiffrement de bout en bout.

– SkySQL s’exécute sur la dernière version de la plateforme MariaDB, les utilisateurs ont ainsi un accès aux fonctionnalités et aux mises à jour de sécurité les plus récentes.

– La prise en charge des analyses et transactions « intelligentes » (en plus des classiques) et la fourniture d’un stockage en lignes, en colonnes, et combiné (lignes et colonnes).

– Un support aux administrateurs de bases de données (SkyDBA) .

« Le besoin de services de base de données accessibles et robustes n’a jamais été aussi indispensable pour des opérations critiques 24h/24 et des analyses avancées dans un monde en pleine mutation », a déclaré Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation.

MariaDB SkySQL fournit aux entreprises de taille moyenne comme aux grands groupes « une qualité de service homogène et durable », a ajouté le dirigeant.

Le tarif de base pour accéder à SkySQL est de 0,45 dollar par heure.