DbaaS : MongoDB jette son dévolu sur mLab

MongoDB (MDB) a jeté son dévolu sur mLab, fournisseur de bases de données dans le cloud.

Le montant de la transaction serait de 68 millions de dollars.

Fondée en 2011 par Will Shulman et Angela Kung Shulman, mLab est une entreprise d’infrastructure dans le cloud qui conçoit des logiciels pour les développeurs et les professionnels de l’informatique.

Le DbaaS au cœur des enjeux

La startup basée à San Francisco propose un service qualifié de base de données en tant que service (DBaaS), domaine dans lequel elle a été pionnière. Ainsi, au lieu d’auto-héberger et de gérer ce qui est sans doute la couche la plus complexe et la plus difficile à gérer de la pile d’applications (la base de données), les développeurs ont recours à un service de cloud computing pour cet élément d’infrastructure essentiel.

Les développeurs sont dès lors en mesure de se concentrer sur les applications, l’approvisionnement, le scaling, la sauvegarde et la surveillance.

L’acquisition de mLab va permettre à MongoDB d’approfondir ses relations avec les communautés de startups axées sur les développeurs, un segment dans lequel mLab a précisément connu un grand succès.

Migration vers MongoDB Atlas

Avec cette acquisition, mLab va effectuer la migration des utilisateurs vers MongoDB Atlas, la base de données à usage général de MongoDB. Il s’agit de l’offre de base de données en tant que service (DBaaS) de MongoDB.

Atlas présente l’avantage d’intégrer des fonctionnalités opérationnelles et de sécurité, ainsi que la possibilité d’automatiser des tâches complexes.

Dans les prochains mois, mLab fournira aux utilisateurs des détails spécifiques sur la migration. La startup prévoit de fournir aux utilisateurs les outils nécessaires pour migrer avec un minimum de temps ou pas.

(Crédit photo : Cloud-network-réseau-©-Jiunn-shutterstock-684×513)