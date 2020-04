Débat Live // Covid-19 : le crash-test de la transformation numérique ?

Depuis plusieurs années, les entreprises ont investi massivement dans les technologies pour engager leur transformation numérique.

Face à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinement qui ont bouleversé toutes les organisations, la transformation numérique a-t-elle réussi son crash-test ? Les stratégies d’investissement IT vont-elles évoluer ? Comment les acteurs du secteur IT vont aborder l’après ?

Inscrivez-vous ICI pour assister au débat en direct le vendredi 10 avril à 14h00



Il sera qui animé par Philippe Leroy, rédacteur en chef de Silicon, entouré de :

– Laurent Cervoni, directeur de l’intelligence artificielle chez Talan Consulting,

– Jean-Denis Garo, Président du CMIT et directeur marketing de Mitel,

– Jean Noël de Galzain, Président d’Hexatrust et CEO de Wallix

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.