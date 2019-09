Deepfake : comment Google avance ses pions

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Google a ouvert au public une base de 3 000 vidéos destinées à contribuer aux travaux de détection de « deepfakes » (vidéos truquées par une intelligence artificielle).

La firme de Mountain View, en partenariat avec Jigsaw (ex-Google Ideas), a travaillé avec 28 acteurs sur ce projet. Ils ont été filmés effectuant différentes tâches du quotidien. Puis, Google a utilisé des logiciels d’hypertrucage d’images accessibles à tous en ligne pour modifier les expressions des visages (deepfakes) à partir des vidéos originales.

Ces vidéos manipulées et truquées viennent enrichir le projet « FaceForensics benchmark » initié par des chercheurs de l’université technique de Munich (Allemagne) et de l’université Federico II de Naples (Italie). Le but étant d’alimenter en données d’apprentissage, des programmes destinés à distinguer un hypertrucage rélaisé à partir d’une vidéo originale.

GAFAM et chercheurs

« Nous complèterons cet ensemble de données au fur et à mesure de l’évolution de la technologie deepfake. Et nous continuerons à travailler avec des partenaires dans ce domaine », ont indiqué dans un billet de blog Nick Dufour (Google Research) et Andrew Gully (Jigsaw).

Les jeux de données associés à ce projet sont disponibles sur la plateforme de partage de code GitHub.

« Nous croyons fermement au soutien apporté à une communauté de recherche travaillant sur la réduction des dommages potentiels résultant de l’utilisation abusive de supports médias. La publication de notre jeu de données ‘deepfake’ dans le FaceForensics benchmark constitue un pas important dans cette direction. »

L’initiative de Google fait suite à celles d’autres poids lourds du numérique, dont Facebook et Microsoft. Les gouvernements sont eux aussi très impliqués dans des recherches en cours.

In collaboration with @Jigsaw and in partnership w/ the FaceForensics video benchmark team, we are excited to release a large dataset of visual deepfakes to directly support deepfake detection efforts. Learn more and find the data at https://t.co/0faXdciuxC pic.twitter.com/m8vM3GGbdY — Google AI (@GoogleAI) September 24, 2019