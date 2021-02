Dell ajoute une option cloud privé à son catalogue HCI

Avec ou sans Cloud Foundation ? La question peut désormais se poser pour l’offre d’infrastructure hyperconvergée Dell Technologies Cloud. Le groupe américain en a effectivement formalisé une déclinaison dépourvue de la pile SDDC de VMware.

Avec cette option, on oublie le cloud hybride, pour se concentrer sur les déploiements en cloud privé, avec la base VxRail (vSphere + vSAN). Le ticket d’entrée se réduit en conséquence : 14 $/mois/instance*.

Ce tarif suppose plusieurs éléments. En l’occurrence, que le client commande un pack de 500 instances (minimum : 25), s’engage sur 3 ans (autre possibilité : 1 an) et fournisse ses propres racks (celui de Dell est en photo ci-contre).

Dell a défini cinq instances standard. Elles présentent des ratios mémoire/CPU de 4 à 32 Go. Celle à 16 Go peut s’accompagner d’un GPU. Pour certaines d’entre elles, on nous promet un déploiement sous 2 semaines et une mise à l’échelle sous 5 jours, exception faite de certains composants (notamment vRealize). Et, de manière générale, la possibilité d’ajouter des capacités sans avoir à renégocier le contrat… dans certains cas.

Quatre pays, dont la France, ont pour le moment accès à cette version « cloud privé ». Même chose pour la version « cloud hybride », dont la tarification démarre à 47 $/mois/instance (avec Cloud Formation Standard). L’ensemble est aussi disponible sur le modèle du paiement à l’achat.

Illustration © Dell Technologies