Dell reste confiant dans son écosystème malgré le Covid-19

Le groupe IT dirigé par Michael Dell fait partie des multinationales qui devraient se remettre des conséquences financières de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Toutefois, le fondateur et CEO de Dell Technologies a estimé dans les colonnes de CRN qu’aucun autre événement n’a eu autant d’impact que le coronavirus sur l’industrie mondiale des technologies de l’information (IT), ces 35 dernières années.

L’optimisme prévaut tout de même. « Notre chaîne d’approvisionnement est relativement en bonne forme, en particulier dans les ordinateurs portables ». Ces laptops qui font partie de l’arsenal des travailleurs à distance improvisés ou de longue date, a déclaré le dirigeant.

Espace de travail numérique distant

Le groupe aiderait « activement » ses clients et ses partenaires à faire face. « Il ne suffit pas de dire : voici votre ordinateur, allez travailler à la maison », a ajouté Michael Dell. Selon l’entrepreneur, amener les équipes à collaborer, à être productives, à partager de l’information, à communiquer comme elles le feraient lorsqu’elles se côtoient physiquement, nécessite bien davantage que de fournir un PC connecté à Internet pour télétravailler.

La demande de solutions et services pour travailler à distance de manière sécurisée est « très forte », a-t-il insisté, sans nier que le secteur face à de nombreuses inconnues.

Pour la société d’études IDC, en outre, les entreprises appelées à s’adapter aux conséquences économiques du Covid-19 vont réviser leurs investissements à la baisse. Ainsi, selon les prévisions révisées du cabinet IDC, les dépenses mondiales en matériel, logiciels et services IT devraient croître d’environ 1% seulement sur l’année 2020, et non plus de 5%.

(crédit photo : OPR / CC BY 2.0)