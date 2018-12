Dell EMC : Anwar Dahab devient SVP Channel pour la zone EMEA

A compter du 6 février 2019, Anwar Dahab prendra le poste de SVP Channel de Dell EMC EMEA.

Il succèdera à Michael Collins, qui endossera, lui le rôle de SVP pour l’Europe de l’Ouest, la Russie et la zone eCis (Europe and the Commonwealth of Independent States) mais aussi de Dell EMC Commercial et de responsable de la stratégie commerciale et go-to-market sur la région.

Un jeu de chaise musicale puisque Michael Collins va lui-même remplacer Henrik Thomsen, à la retraite après 21 ans de carrière au sein de la société.

Une longue expérience au sein de Dell

Anwar Dahab était à la tête de l’activité Client Solutions pour la zone EMEA depuis deux ans.

Avant cela, il avait été Directeur Général de Dell France, après avoir été responsable des ventes pendant plusieurs années la division Infrastructure solutions pour l’Europe de l’ouest.

Poursuivre sur la lancée de Michael Collins

Le challenge est de taille pour Anwar Dahab puisque sous la houlette de Michael Collins en EMEA, l’activité Channel a connu une croissance à double chiffre sur 3 trimestres cette année.

Dell EMC d’expliquer dans son communiqué de presse “qu’Anwar aura la responsabilité de conserver cette dynamique et de mettre à disposition des partenaires les solutions, outils et ressources dont ils ont besoin pour accompagner la transformation numérique de leurs clients”.

Dans cette optique, il va devoir assurer développement du réseau Channel existant et l’identification de nouveaux partenaires, notamment sur des secteurs innovants comme l’IoT, l’intelligence artificielle et le machine learning.