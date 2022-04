Dell garde un peu de Windows 10 sur ses stations de travail

Acquérir une station de travail Dell avec Windows 10 dessus ? Sur la dernière génération des Precision 5000, ce n’est plus possible en standard pour certains modèles. En l’occurrence, deux des trois qui doivent arriver sur le marché ce mois-ci.

La Precision 5770 est en effet la seule officiellement livrable avec Windows 10 (édition Pro). On peut, sinon, opter pour Windows 11 (Famille ou Pro), Ubuntu ou RHEL. Soit la même sélection que pour les Precision 5470 et 5570.

Les trois modèles partagent certains traits. Par exemple sur l’affichage. Malgré des formats différents (14, 15 et 17 pouces), on retrouve la même configuration de base : 1900 x 1200 pixels, non tactile. Pour passer au tactile, c’est en QHD+ (2560 x 1600) sur la Precision 5470 et en UHD+ (3840 x 2400) sur les 5570 et 5770. Dans tous les cas, on est sur du 60 Hz / 500 nits.

Côté CPU, Dell a fait place aux Core H 12e génération (45 W). Avec les possibilités suivantes :

– Pour la Precision 5470, six options, de l’i5-12500H (12 cœurs physiques, 16 threads, maximum 4,5 GHz) à l’i9-12900H (14 cœurs / 20 threads, maximum 5 GHz)

– Pour la Precision 5570 : cinq options, de l’i5-12500H à l’i9-12900HK ou à l’i9-12900H vPro

– Et pour la Precision 5770 : quatre options, de l’i5-12600H (12 cœurs / 16 threads, maximum 5 GHz)

Des différences, il y en a aussi sur la RAM. La Precision 5470 utilise de la LPDDR5-5200. La 5570, de la DDR5-4800. Idem pour la 5770, mais sans ECC.

Le Wi-Fi 6E pas pour toutes les Precision 5000

Côté graphiques, au-delà de l’Iris Xe intégré à tous les modèles, il y a diverses options NVIDIA. En l’occurrence, la RTX A1000 (4 Go) sur les Precision 5470 et 5570, l’A2000 (8 Go) sur les 5570 et 5770 et l’A3000 (12 Go) exclusivement sur la 5770.

Sur les trois modèles, on peut monter à 4 To pour le SSD principal (M.2 2280). C’est sur les disques à chiffrement automatique que se fait la différence : PCIe Gen3 uniquement sur la Precision 5770, Gen4 uniquement sur la 5570 et les deux sur la 5470.

Le clavier rétroéclairé est standardisé sur l’ensemble des modèles. Comme le capteur d’empreintes, la webcam 720p, les quatre ports Thunderbolt 4 et le choix d’adaptateurs secteur (90 et 130 W). Même chose pour le modem Wi-Fi Intel AX211… mais plus ou moins bridé : pas de Wi-Fi 6E sur la Precision 5770, et du 6 GHz uniquement sur la 5470.

Les trois stations de travail mesurent environ 19 mm en leur point le plus épais. La 5470 commence à 1,48 kg ; la 5570, à 1,88 kg ; la 5770, à 2,17 kg. Il faudra compter davantage, notamment, avec les batteries optionnelles : 86 Wh sur la 5570 et 97 Wh sur la 5770 (contre 56 Wh de série sur l’un et l’autre modèle ; la 5470 est à 72 Wh).

Photos d’illustration © Dell