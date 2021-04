Dell – VMware : la scission devient réalité

Rendez-vous au 4e trimestre. C’est l’échéance que Dell Technologies a fixée pour émanciper VMware, en scindant sa participation majoritaire (80,6 %). Il en résultera deux sociétés cotées structurellement autonomes, mais liées sur bien des plans. Entre autres, commercial.

Sous réserve d’éventuelles dilutions d’ici là, chaque action Dell Technologies donnera droit à 0,44 action VMware. Les actionnaires de ce dernier se partageront par ailleurs un dividende de 11,5 à 12 milliards de dollars financé pour l’essentiel par dette*.

Une fois l’opération bouclée, le capital de VMware ne comprendra plus qu’une catégorie d’actions. Zane Rowe restera CEO, nous annonce-t-on. Pour le moment, il occupe officiellement ce poste par intérim, après le départ de Pat Gelsinger pour Intel.

Michael Dell demeurera à la tête du board, avec la possibilité d’attribuer deux sièges (dont le sien). Silver Lake Partners pourra nommer un membre.

Dell avait mis la main sur VMware en 2016, à la faveur de l’acquisition d’EMC. Depuis lors, la filiale pèse de plus en plus dans l’activité de la maison mère. Sur le dernier exercice fiscal, elle a dégagé plus d’un dixième des revenus… et un tiers du résultat d’exploitation (non GAAP). Sa capitalisation boursière s’en ressent. Elle est aujourd’hui au même niveau que celle de Dell.

Dans ce contexte, toute forme de séparation devait lui donner davantage de valeur. Voilà des années qu’on pressentait une telle initiative. La fiscalité semble avoir dicté le calendrier. Pour éviter une taxation, Dell devait attendre au moins septembre 2021. Soit cinq ans après la finalisation du « deal EMC ».

* Ces éléments se fondent sur la situation au 16 mars 2021. Dell Technologies, son patron et les entités affiliées disposaient alors d’environ 338 millions d’actions VMware, au prix unitaire d’environ 28 $.

Illustration principale © VMware