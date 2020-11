Deloitte Tech Fast 500 : le secteur logiciel bat des records

Le cabinet de conseil en stratégie Deloitte a livré son palmarès des 500 entreprises technologiques à la plus forte croissance en Amérique du Nord.

Que retenir de cette édition 2020 du Technology Fast 500 NA (North America) ?

L’industrie du logiciel est toujours la plus représentée, et de loin.

Ainsi, 71% des entreprises affichant le plus fort taux de croissance de leur chiffre d’affaires sur la période 2016 à 2019, dont PureSpectrum, Bolt et DefindedCrowd, sont des éditeurs de logiciels, SaaS inclus. C’est le taux le plus élevé depuis la création du palmarès en 1995.

Les éditeurs de plateformes numériques (33% des entreprises du logiciel classées), d’infrastructure d’entreprise et de productivité (23%) et de la Fintech (15%) sont les plus représentés. L’analyse de données (12%) et la sécurité IT (11%) suivent.

Par ailleurs, deux des entreprises du top dix, OneTrust (4e avec un taux de croissance de 48,3%) et Transmit Security (5e ; +45,7%), sont des entreprises de cybersécurité.

L’édition de logiciels n’est pas le seul secteur en croissance.

Biotech et contenus numériques

Le second secteur le plus représenté est l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Avec 14% d’entreprises au Technology Fast 500 NA 2020, dont Arrowhead Pharmaceuticals au sommet du classement (+106% de croissance de 2016 à 2019).

L’industrie des contenus, médias et divertissements numériques (avec 5% d’organisations au classement) est troisième.

Tous secteurs confondus, 20% des entreprises du Technology Fast 500 NA sont basées dans la Silicon Valley (dont 79% dans le logiciel) et 13% à New York (68% dans le software).

Who topped the #Technology #Fast500 this year? Check out the full list of 2020 winners. https://t.co/mqf3PD0p06 — Deloitte TMT (@DeloitteTMT) November 20, 2020