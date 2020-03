Denis Herriau, nouveau patron d’Informatica en France

Ancien directeur des ventes de ServiceNow, Denis Herriau est le nouveau country manager d’Informatica.

« Rejoindre Informatica est pour moi une belle opportunité afin de conduire l’entreprise dans son développement en France. », explique Denis Herriau qui est chargé de renforcer les équipes et de développer les parts sur le marché sur le cloud data management dans l’hexagone.

Le renforcement des partenariats stratégique avec les grands intégrateurs – Accenture, Capgemini, Cognizant et Deloitte – et les hyperscalers – Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform – sont des points clés de sa feuille de route.

Denis Herriau possède plus de 20 ans d’expérience dans le développement des ventes dans l’industrie IT. Il a notamment occupé des postes de direction des ventes chez Red Hat, CA Technologies et BMC Software.

