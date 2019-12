DENT : l’OS réseau open source vise la périphérie

Amazon, Cumulus Networks, Delta Electronics, Marvell, Mellanox et Wistron NeWeb : ils sont six à porter le projet DENT.

La Fondation Linux a pris sous son aile cette initiative destinée à développer un OS réseau ouvert.

Objectif : accompagner la désagrégation des réseaux, stratégique autant par la flexibilité qu’elle apporte que par les économies qu’elle est susceptible d’engendrer.

Le projet vise plus particulièrement les infrastructures en périphérie, déconnectées du cloud public.

Premier cas d’usage exploré : le secteur du retail… où Amazon dispose de plus en plus de points d’ancrage.

DENT n’est pas seul sur ce segment. Et de loin.

AT&T a lui aussi choisi la voie de l’open source il y a quelques semaines avec son système d’exploitation DANOS (Disaggregated Network Operating System), également confié à la Fondation Linux.

Côté fournisseurs d’infrastructure, HP est à l’origine d’OpenSwitch. Installable sur les routeurs compatibles OCP utilisant le bootloader ONIE, l’OS prend en charge les protocoles réseau des couches 2 et 3. Broadcom, Dell et Intel en sont membres.

Dell a sa propre offre commerciale : OS10, qui exploite également ONIE.

Quant au concurrent Juniper, il propose une version « désagrégée » de sa plate-forme Junos utilisant le modèle OCP.

Photo d’illustration © Alexei Tacu – Shutterstock.com

