Dépenses IT : le Brexit plus dommageable que la guerre commerciale Chine – USA ?

Le Brexit a-t-il plus d’effet sur les dépenses IT que la guerre commerciale Chine – USA ? Oui, en tout cas sur le court terme, si on se fie aux estimations de Gartner.

Fin octobre, le cabinet américain avait actualisé ses prévisions à l’échelle mondiale. Il affirmait alors que les tensions entre Pékin et Washington n’avaient « pas encore d’effet direct » sur les investissements technologiques.

Il n’en va pas de même pour le Brexit, tout du moins au regard des données récemment communiquées pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Avec la faiblesse de l’euro et de la livre sterling, les prix ont augmenté, entraînant le report de certains investissements.

Bilan : les dépenses devraient reculer de 3,2 % entre 2018 et 2019, à 772,2 milliards de dollars*.

La plus forte baisse devrait être enregistrée sur le hardware : – 10,7 %, à 116,4 milliards de dollars. Un segment qui resterait dans le rouge en 2020 (- 1,3 %).

Indicateurs au vert, en revanche, pour les services IT, qui resteraient le principal poste de dépenses : 282,9 milliards de dollars en 2019 (+ 0,4 %), puis 298 milliards en 2020 (+ 5,3 %).

Deux segments à la baisse en 2019 renoueraient avec la croissance en 2020 :

La plus forte progression, en 2019 (+ 3,4 %) comme en 2020 (+ 9,2 %, à 119,4 milliards de dollars) se ferait sur le segment des logiciels d’entreprise. Mention spéciale pour le SaaS : + 14,1 % en 2019, puis + 17,7 % en 2020.

* Sur ces deux années, l’EMEA concentrerait environ 20 % des dépenses IT mondiales.

Photo d’illustration via Shutterstock

