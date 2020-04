Dépenses IT : le Covid-19 grippe la croissance

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le cabinet IDC revoit à la baisse ses prévisions de dépenses IT mondiales pour 2020.

Dans un monde largement confiné pour endiguer la pandémie de coronavirus Covid-19, l’hypothèse d’un « frein » à la croissance n’est plus d’actualité. La société d’études prévoit désormais un repli des investissements informatiques mondiaux sur l’année en cours.

Ainsi, après un gain de 4,8% en 2019, les dépenses informatiques reculeraient de -2,7% (à taux de change constant), prévoit la société d’études.

Le recul de la demande de terminaux (PC, tablettes, smartphones… -8,8%) et de services IT (-2%), dont les services managés et le support, devrait plomber le marché.

Le cloud résiste mieux.

IaaS, SaaS et applications collaboratives

Le segment de l’infrastructure resterait dynamique (+5,3%). Selon IDC, la croissance ne viendra pas des achats de serveurs, de systèmes de stockage et de matériel réseau, tous attendus en repli, mais uniquement du cloud d’infrastructure (IaaS).

Le marché du logiciel, porté par le software en mode cloud (SaaS ou software as a service) devrait lui aussi résister, malgré une décélération de croissance (+1,7%).

« Il y aura des poches d’opportunités pour les logiciels et les services connexes au cours des six prochains mois, car davantage d’organisations prendront des mesures axées sur le travail et la collaboration à distance », a déclaré Stephen Minton, vice-président de programme chez IDC.

En incluant les investissements dans les télécoms, les dépenses mondiales en technologies de l’information et de la communication diminueraient de 1,6% à 4,1 milliards de dollars en 2020.

(crédit photo de une © Shutterstock)