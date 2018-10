Dépenses IT : 3,2% de croissance attendue en 2019 grâce au Cloud

Les dépenses informatiques des entreprises dans le monde devraient encore croître en 2019, mais à un rythme moins soutenu qu’en 2018, selon Gartner.

La société d’études maintient donc ses prévisions de croissance du marché à 4,5% cette année et prévoit une hausse de 3,2% à 3 816 milliards de dollars en 2019.

Ce sont les logiciels d’entreprise qui enregistrent la croissance la plus élevée du marché. Ainsi, les dépenses ad hoc devraient bondir de 9,9% en 2018, puis de 8,3% en 2019 à 439 milliards de dollars. La demande s’oriente vers les solutions en mode Cloud.

« Le SaaS (software as a service) porte la croissance dans presque tous les segments du logiciel », rapporte Gartner. Ainsi, les dépenses en logiciels en mode Cloud augmenteraient de plus de 22% cette année. Les progiciels (ERP), les solutions de gestion de la relation client (CRM) et celles dédiées à la chaîne d’approvisionnement génèrent le plus de revenus. Les logiciels de sécurité et de confidentialité sont également très demandés.

Mais ce sont les services qui génèrent les revenus les plus élevés du marché.

Services informatiques en hausse de 5%

Le segment des services de communication pèse près de 40% des dépenses IT mondiales. Il progresserait de 2,4% en 2018, puis de 1,2% en 2019 à 1 442 milliards de dollars.

Par ailleurs, les dépenses en services informatiques augmenteraient de 5,9% cette année et de 4,7% en 2019 à 1034 milliards de dollars.

Moins bien orienté, le segment des terminaux gagnerait tout de même 3,6% cette année et 2,4% en 2019 à 706 milliards de dollars.

Enfin, les dépenses en systèmes pour datacenters progresseraient de 1,6% « seulement » en 2019 à 195 milliards de dollars. Et ce après avoir enregistré une hausse de 6% en 2018.

(crédit photo de une © Shutterstock.com)