Dépenses IT : 2% de croissance attendue en 2019 en Europe

Les dépenses informatiques des entreprises de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) devraient à nouveau progresser en 2019, mais pas autant qu’en 2018.

La société d’études Gartner table sur une hausse de 5,8% des dépenses IT cette année à 954 milliards de dollars (surtout du fait de l’ascension de l’euro face au dollar) et de 2% à 973 milliards de dollars en 2019. Ce taux est inférieur de plus de 1 point à celui de l’expansion des dépenses IT attendue à l’échelle mondiale. Mais la croissance est là.

Dans la région EMEA comme ailleurs, ce sont les logiciels d’entreprise qui enregistrent les gains les plus élevés du marché. Ainsi les dépenses des sociétes sur ce segment de marché devraient croître de 7,3% en 2019, après avoir bondi de 12,7% cette année.

Les logiciels en mode cloud (le SaaS) et la cybersécurité devraient tirer la croissance dans la zone EMEA, souligne Gartner. Et ce malgré les incertitudes concernant l’impact économique du Brexit et de la réglementation data européenne (RGPD). De surcroît, les dépenses en services IT augmenteraient de 8,9% cette année et de 4,4% en 2019.

Mais d’autres domaines sont moins bien orientés.

Datacenters et terminaux

Le segment le plus étendu, celui des services de communication, devrait stagner en 2019 (+0,1% à 356 milliards de dollars), après avoir gagné 3,2% en 2018 dans la région.

Même tendance pour les dépenses en systèmes pour datacenters. Les ventes progresseraient de 5,4% en 2018 et resteraient stables en 2019 (+0,5%).

Enfin, après une hausse de 2,1% cette année, le segment des terminaux reculerait de 1,1% en 2019. En cause, un repli sensible des ventes de téléphones mobiles.

De surcroît, les ventes de PC professionnels (+1% en 2019) ne compenseraient pas le repli de la demande de PC grand public (-9,1% cette année).

(crédit photo © shutterstock)