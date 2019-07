Dépenses IT : une croissance en demi-teinte pour 2019

La croissance des dépenses informatiques mondiales devrait plafonner à 0,6% en 2019. Il n’empêche, le logiciel et le cloud font toujours recette.

Les crises diplomatiques pèsent sur l’achat de logiciels, matériels et services IT. Dans ce contexte, le cabinet Gartner révise à nouveau ses prévisions de croissance du marché.

Les dépenses informatiques mondiales devraient ainsi plafonner à 3 740 milliards de dollars en 2019, soit un gain de 0,6% par rapport à 2018.

Un taux inférieur à celui annoncé au printemps dernier (+1,1%).

« L’incertitude est alimentée par les rumeurs de récession, le Brexit, les guerres commerciales et les droits de douane », a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner. Néanmoins, les dépenses IT resteraient stables en 2019.

Certains segments du marché sont bien plus dynamiques que d’autres.

Logiciels et services

Le segment des logiciels d’entreprise devrait enregistrer la croissance la plus élevée du marché. Les dépenses associées, portées par le cloud, devraient finalement augmenter de 9% en 2019 à 457 milliards de dollars, puis de 10,9% en 2020.

« Les DSI continuent de rééquilibrer leurs portefeuilles technologiques, en transférant les investissements sur site (on-premise) vers des capacités hors site », a indiqué Gartner.

En revanche, le segment des terminaux devrait connaître la plus forte baisse en 2019 (-4,3% à 682 milliards de dollars en 2019). Et se relancer péniblement en 2020 (+0,8%). Le marché étant essentiellement alimenté par des remplacements et des mises à niveau.

Le segment des services de communication, le plus étendu du marché, devrait reculer de 1% à 1 365 milliards de dollars tout de même cette année, puis gagner 1,5% en 2020.

Quant aux dépenses en services informatiques, elles progesseraient de 3,8% à 1 031 milliards de dollars en 2019, puis elles augmenteraient de 5,5% l’an prochain.

Enfin, après avoir bondi de 15,7% en 2018, les dépenses en systèmes pour datacenters reculeraient de -3,5% en 2019 (à 203 Md$) et se relanceraient l’an prochain (+2,8%).

En 2020, globalement, les investissements IT devraient progresser de 3,7%.