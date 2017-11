Les dépenses IT des PME européennes en hausse de 3,4%

Portées par la transformation numérique, les dépenses IT des PME d’Europe de l’Ouest devraient atteindre 125,3 milliards de dollars en 2017, selon IDC.

Les dépenses informatiques des PME d’Europe de l’Ouest devraient progresser de 3,4% à 125,3 milliards de dollars en 2017, selon l’estimation publiée le 9 novembre par IDC.

Cette progression est supérieure de plus d’un point à la croissance annuelle moyenne évaluée à 2,5% par IDC d’ici 2021 sur ce marché. Par ailleurs, les dépenses des PME représentent un tiers du total des dépenses informatiques en Europe de l’Ouest.

« La transformation numérique a posé un défi aux PME. Elles hésitaient, par le passé, à abandonner les solutions informatiques traditionnelles», explique Carla La Croce, analyste de recherche chez IDC. Leurs conditions d’activité se sont améliorées depuis (accès aux marchés, aux financements et à l’information, régulation…). Elles innovent donc davantage.

Les PME sont désormais plus nombreuses à investir dans les technologies, du Cloud aux applications d’intelligence artificielle (IA). Mais les besoins varient grandement en fonction de la taille et des ressources des petites et moyennes entreprises concernées.

Ainsi, plus de 55% des dépenses IT émanent d’entreprises du mid-market de 100 à 499 salariés. 35,6% de PME de 10 à 99 salariés. Et 8,9% de TPE de 1 à 9 personnes.

crédit photo © TijanaM – Shutterstock