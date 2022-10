Avec son « Dev Kit », Microsoft vise-t-il juste pour Windows sur Arm ?

La plate-forme desktop idéale pour les développeurs qui veulent porter leurs applications Windows sur Arm ? Microsoft et Qualcomm présentaient ainsi le Snapdragon Developer Kit à son lancement en novembre 2021. Moins d’un an plus tard, le produit a disparu des radars. Place à un autre appareil du même type : le « Windows Dev Kit 2023 » – nom de code « Project Volterra ».

De l’un à l’autre, on n’est pas sur la même gamme de prix. À 699 € TTC, le Windows Dev Kit 2023 est quasiment trois fois plus cher. Il est aussi mieux doté :

– Puce Snapdragon 8cx Gen 3 (qui équipe déjà, par exemple, l’Acer Spin 7 et le Lenovo ThinkPad X13s), contre un 7c Gen 2 pour le Snapdragon Developer Kit

– 32 Go de RAM LPDDR4x, contre 8 Go

– Windows 11 Pro*, contre Windows 10 Famille

– Une connectique plus riche (deux USB-C, trois USB-A, Mini DisplayPort, Ethernet)

Le Windows Dev Kit 2023 face au Mac mini

699 €, c’est presque le ticket d’entrée dans la gamme Mac mini (le modèle à 8 Go de mémoire et 256 Go de SSD est à 799 €). Des ordinateurs qui, dotés de Parallels ou VMware, constituent une autre option pour le développement Windows sur Arm. Les nouvelles VM Azure – exploitant la plate-forme Ampere Altra – en sont une autre.

Entre la sortie du Snapdragon Developer Kit et du Windows Dev Kit 2023, l’outillage à destination des développeurs a évolué. La première version Arm64 native de Visual Studio Code approche. Microsoft en prévoit la disponibilité pour fin 2022. Même chose pour .NET 7. Avec une promesse par rapport à .NET 6 qui est déjà compatible : la parité fonctionnelle avec la version x64. Et, en parallèle, de meilleures performances. Entre autres sur la gestion du cache L3, le traitement de la concurrence et la mise à l’échelle des pools de tâches.

Tout n’est pas encore en natif sur Arm64. Le Runtime Visual C++, par exemple, reste en version préliminaire. La portabilité est en cours pour Python et NodeJS.

* Microsoft n’entend pas, officiellement, prendre en charge d’autres OS.

Photos d’illustration © Microsoft