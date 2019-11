Développeur : un métier qui se rapproche (un peu) du business

9 développeurs sur 10 et 88% des décideurs IT interrogés en Europe s’accordent généralement sur le bien-fondé des options stratégiques qui les concernent au sein de leur organisation. Les jeunes générations étant les moins rétives au changement. Ce sont des résultats d’une étude* publiée par le fournisseur de bases de données MongoDB.

Autre enseignement du rapport : 90% des développeurs concernés pensent que les décideurs prennent généralement la bonne décision lors de l’achat de logiciels ou de nouvelles plateformes utilisées au sein de leur entreprise.

Des divergences persistent entre générations. Les jeunes développeurs semblent plus en phase que leurs aînés avec les priorités commerciales affichées par leur entreprise.

Ainsi, pour 93% des développeurs âgés de 25 à 44 ans, les décideurs informatiques et les programmeurs s’accordent à dire que les développeurs comprennent les priorités de l’entreprise. Ils ne sont plus que 62% à le penser chez les profils les plus expérimentés. Ce taux plafonne même à 48% en France.

Globalement, 92% des 25 à 34 ans, contre 67% des programmeurs de 55 ans et plus jugent que les technologies approuvées par leur employeur les aident à « créer les meilleures applications possibles pour répondre aux besoins commerciaux de leur entreprise ».

*L’enquête promue par MongoDB a été menée en juin 2019 auprès de 1516 professionnels, dont 760 développeurs et 756 décideurs informatiques. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont couverts.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.