Développeurs : les 10 langages de programmation les plus demandés

Python, Java, C, C++ et JavaScript sont les langages de programmation les plus recherchés par les recruteurs, selon IEEE Spectrum.

Quels langages de programmation sont les plus recherchés par les recruteurs cet automne 2019 ? Python, Java et C, si l’on en croit un récent classement publié par IEEE Spectrum.

Le classement publié par la revue d’ingenieurs et informaticiens est le fruit d’une agrégation de données émanant de différentes plateformes (Stack Overflow, Github, CareerBuilder, Hacker News, Reddit, Twitter, Google, IEEE Job Site…).

Résultats des courses : Python, Java et C sont les langages les plus recherchés.

Python, Java et C au top

Le classement orienté emploi (onglet « jobs » dans le top interactif proposé) est le suivant :

1. Python

2. Java

3. C

4. C++

5. JavaScript

6. C#

7. HTML/CSS

8. Swift

9. Matlab

10. SQL

Python et son écosystème négocient une importante transition de version. En effet, la version 2.x du langage ne sera plus supportée au 1er janvier 2020. Il est urgent pour les développeurs d’adopter la v3. « Si vous souhaitez utiliser les dernières fonctionnalités de vos modules favoris, vous devez utiliser Python 3. Plus vous tardez, plus les versions Python 3 de vos dépendances auront changé, et plus la mise à jour sera difficile », déclarait en août dernier l’agence britannique de cybersécurité (NCSC), équivalent de l’Anssi en France.

Swift, le langage objet compilé promu par Apple, est le plus récent du classement.

Enfin, la présence dans le top 10 de Matlab, le langage du calcul scientifique, témoigne des besoins grandissants des entreprises en matière d’analyse et de traitement de données.

(crédit photo © shutterstock)