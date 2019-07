Développeurs : les 10 langages de programmation les plus populaires

JavaScript, Java, Python, PHP et C# sont restés les langages les plus populaires de septembre 2012 à juin 2019. TypeScript et Swift montent en puissance.

Quels langages de programmation sont les plus populaires, dans la durée ?

La société d’analytes RedMonk a publié un classement des langages de programmation les plus utilisés par les développeurs sur une période de sept ans.

Il ne sagit pas d’un guide exhaustif de popularité. En revanche, elle livre une analyse issue de données publiques d’utilisation et discussions (GitHub et Stack Overflow).

« L’idée n’est pas de fournir une représentation statistiquement valide de l’utilisation actuelle d’un langage de programmation. Mais plutôt de corréler les données associées aux discussions et aux usages pour obtenir un aperçu des tendances potentielles à venir en matière d’adoption de ces langages », a indiqué l’entreprise américaine.

Résultat : JavaScript, Java, Python, PHP et C# sont restés les langages les plus populaires auprès des développeurs de septembre 2012 à juin 2019.

Par ailleurs, des langages de programmation arrivés plus récemment sur le marché, dont TypeScript, montent en puissance. Le top 10 du classement RedMonk en témoigne :

TypeScript dans le top 10

1. JavaScript

2. Java

3. Python

4. PHP

5. C#

6. C++

7. CSS

8. Ruby

9. C

10. TypeScript

TypeSript devance un autre langage qui a le vent en poupe, Swift d’Apple.

RedMonk propose l’infographie ci-dessous pour illustrer ces données :

