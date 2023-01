Développeurs : les 10 profils les plus recherchés en 2023

Ingénieurs back end et développeurs full stack sont les plus demandés, relève CodinGame. Les recruteurs redoutent une pénurie de profils qualifiés.

Malgré les réductions d’effectifs opérées par de grands groupes des technologies, l’embauche de développeurs reste une priorité pour de nombreux recruteurs.

C’est l’un des enseignements du « Tech Hiring Survey 2023 », une enquête* livrée par les plateformes CodinGame (recrutement spécialisé) et CoderPad (entretiens techniques).

Certes, l’équilibre vie professionnelle-vie privée et les posssibilités de travailler à distance motivent. Cependant, le salaire (53%) est la première motivation des développeurs à la recherche d’un nouveau poste.

10 profils de développeurs et rôles techniques

Les fonctions et profils techniques les plus demandés en 2023 sont :

1. Ingénieur back end (cité par 55% du panel recruteurs)

2. Développeur full stack (54%)

3. Développeur d’applications (45%)

4. Développeur front end (42%)

5. Ingénieur DevOps (38%)

6. Architecte logiciel (25%)

7. Testeur (20%)

8. Développeur/ingénieur mobile (18%)

9. Data scientist ou spécialiste machine learning (17%)

10. Chef de projet (17%)

L’ingénierie full stack et back end est toujours la plus demandée. En revanche, les ingénieurs DevOps, bien que toujours recherchés, reculent de deux rangs dans le classement.

Comment l’expliquer ?

Les approches DevOps et SRE (ingénierie de fiabilité de site) seraient davantage considérées comme une stratégie à appliquer au sein d’équipes techniques dorénavant, que des rôles spécialisés à pourvoir, selon les auteurs de l’étude.

Les recruteurs, qui redoutent la pénurie de profils qualifiés, disposent de budgets à la hausse (46%) ou stables (35%) pour les attirer et les retenir.

Selon une autre étude (Robert Half), le salaire annuel moyen d’un ingénieur DevOps doté d’une expérience « intermédiaire » atteint 78 750 € à Paris. Il devance ainsi l’architecte logiciel (73 500 €) et le Lead développeur (68 250 €) dans la capitale.

En France, le recrutement des profils IT est caractérisé par « une exacerbation des tendances nationales en pénurie de profils, mercato élevé et concurrence accrue » pour attirer les professionnels pour lesquels le marché est prêt à payer le prix fort.

* Près de 14 000 développeurs et 4200 recruteurs de profils IT, dont 84% d’hommes, ont été interrogés dans 98 pays, dont la France et les Etats-Unis. source : CodinGame | CoderPad « Tech Hiring Survey 2023 » .

