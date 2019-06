Développeurs : les 5 points clés du rapport de JetBrains

La montée en puissance du langage Go et le succès du framework React Native font partie des points saillants du rapport 2019 de JetBrains.

JetBrains a publié l’édition 2019 de son rapport sur l’écosystème des développeurs. Les réponses de près de 7000 développeurs et profils IT dans le monde alimentent l’enquête.

Voici 5 points clés à retenir du rapport de l’éditeur tchèque d’outils de développement :

1. JavaScript > est le langage de programmation le plus largement utilisé par la communauté de développeurs JetBrains.

Il devance ainsi Java, qui est également un « premier » langage de référence (voir l’illustration ci-dessous), et Python, lui aussi est très apprécié.

De son côté, Go, le langage de programmation back end créé par Google, est considéré comme l’un des plus prometteurs. Il est désormais utilisé par 18% du panel, soit une hausse de 10 points en deux ans. De surcroît, Go attire le plus de développeurs qui envisagent d’adopter un langage alternatif supplémentaire (13%).

Et pour cause ! Go est, selon un autre rapport (Stack Overflow), l’un de ceux qui rapportent le plus aux développeurs.

2. Windows > est le système d’exploitation le plus souvent cité (57%).

Les développeurs utilisent généralement différents systèmes d’exploitation au sein de leur environnement de développement. Windows est ansi le plus souvent mentionné, mais macOS (49%) et Linux (48%) ne sont pas en reste.

3. Applications > 60% des développeurs interrogés travaillent sur des applications web back end pour gagner leur vie. Les projets web front end (46%), les applications mobiles (23%), frameworks (14%) et desktop (12%) suivent au top 5.

4. React Native > est le plus souvent mentionné (42%) lorsqu’il est question d’utilisation de frameworks de développement d’applications mobiles multi-plateformes. Flutter (30%), Cordova (29%), Ionic (28%) et Xamarin (26%) arrivent ensuite.

5. IA > 57% des développeurs interrogés pensent qu’une intelligence artificielle (IA) les remplacera « partiellement » dans un futur proche.