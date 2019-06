Développeurs : 5 tendances à retenir du rapport Skill Up

Packt a publié un rapport Skill Up 2019. L’éditeur technique britannique y livre les grandes tendances technologiques qui intéressent les développeurs.

Plus de 4 500 programmeurs et profils IT dans le monde ont répondu à l’enquête*.

Voici 5 des principaux points à retenir de ce rapport :

1. Python > est utilisé comme premier language de programmation par le plus grand nombre de répondants (24%). Python devance ainsi Java (17%), C# (13%), JavaScript (10%) et PHP (8%).

2. IA et machine learning (ML) > sont les principaaux domaines (cité par 47% des développeurs) dans lequel les développeurs souhaitent progresser. Le cloud (27%), la data science (12%), les conteneurs et l’automatisation arrivent ensuite.

3. Conteneurs > Ils sont au coeur des pratiques de développemennt et de déploiement de logiciels. Kubernetes et Docker (31% respectivement) sont les outils les plus souvent mentionnés par les développeurs qui veulent se former davantage. TensorFlow (31%) et Python (18%) suivent.

4. Cloud > Si la majorité utilise des plateformes cloud, 47% disent n’utiliser aucune plateforme.

5. Blockchain > La chaîne de bloc frustre certains développeurs. 38% disent que les projets auxquels ils ont contribué dans ce domaine n’ont pas répondu à leurs attentes. Ils sont 25% à le penser pour l’IA et 15% pour le cloud.