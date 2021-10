Vous recrutez des développeurs ? CodinGame et CoderPad fusionnent

CodinGame, plateforme française de tests de programmation et de mise en relation entre développeurs et recruteurs, est acquise, pour un montant resté confidentiel, par CoderPad.

Fondée en 2013 à San Francisco, CoderPad revendique 3 300 clients pour son service d’évaluation des compétences techniques, dont Goldman Sachs, Netflix et Slack. CoderPad déclare avoir organisé, à ce jour, 3 millions d’entretiens techniques dans plus de 30 langues.

CodinGame, de son côté, est une entreprise technologique créée en 2012 à Montpellier à l’initiative de Frédéric Desmoulins (CEO), Nicolas Antoniazzi (CTO) et Aude Barral (CCO). La société dit aujourd’hui fédérer plus de 2 millions de développeurs et compter le Nasdaq, Electronic Arts, Samsung et Facebook parmi ses clients.

Le rapprochement entre les deux entités vise à fournir au marché un ensemble d’outils d’aide au recrutement de profils technologiques, dont une majorité de développeurs de profession.

Les deux entités ont précisé conserver leur marque et leurs équipes respectives, l’une dirigée par Amanda Richardson, en qualité de chief executive officer de CoderPad, et l’autre pilotée par Frédéric Desmoulins, en tant que directeur général de CodinGame.

Réduire les biais à l’embauche

Mobiliser des méthodes d’évaluation basées sur les compétences techniques plutôt que sur les CV, c’est l’objectif des plateformes CodinGame et CoderPad.

Technical hiring that’s better, faster and more fair? CoderPad and CodinGame join forces to make that goal a reality — and we couldn’t be more excited to help companies evaluate and hire the best technical talent around! Full details here:https://t.co/LZLUWTKkJp — CoderPad (@CoderPad) October 13, 2021

Amanda Richardson dit partager « avec CodinGame la vision que le CV et les diplômes ne sont plus d’actualité pour identifier et recruter des talents tech. Ensemble, nous proposons une suite de produits performants pour aider les entreprises à recruter les profils les plus appropriés sur la base de leurs compétences réelles, dans la diversité », a-t-elle ajouté.

Il s’agit, selon Frédéric Desmoulin, de proposer aux clients « une suite complète d’outils pour gérer leurs recrutements techniques de bout en bout, depuis l’évaluation jusqu’à l’entretien en ligne, avec un mot d’ordre commun : le recrutement par les compétences ».

Le rapprochement, après le rachat d’AdaptiLab (machine learning et data science) par CoderPad, intervient à un moment où la demande surpasse l’offre de profils tech qualifiés.

CoderPad et CodinGame ont déjà plusieurs références clients en commun, dont Doctolib.

(crédit photo via pexels)