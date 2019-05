Développeurs : une demi-journée (seulement) consacrée à programmer

Les développeurs passent moins de temps qu’ils ne le souhaiteraient à programmer. C’est l’un des enseignements de l’enquête* 2019 publiée par l’éditeur de logiciels ActiveState.

61,5% des répondants (contre 51% en 2018) déclarent consacrer quatre heures ou moins par jour à l’écriture de programmes et de lignes de code. Une minorité (10,5% en 2019, contre 19% en 2018) indique passer 8 heures ou plus à programmer au quotidien.

Mais le travail d’un développeur ne se limite pas à l’écriture du code informatique. La plupart des répondants consacrent aussi du temps à une combinaison d’activités jugées prioritaires ou non. L’architecture logicielle (11,3%), les réunions (8,2%), les tests (6,5%), la recherche et la résolution de bugs (5,7%) sont les plus souvent cités.

Qu’en est-il des langages de programmation/manipulation de données les plus utilisés ?

SQL, JavaScript, Python

Le rapport présente le top 5 des langages appréciés des développeurs suivant :

1. SQL pour la data (mentionné par 80,4% des répondants);

2. JavaScript (76,8%);

3. Python (72%);

4. Bash/Shell (67,6%);

5. Java (54,5%).

* 1 250 développeurs répartis dans 88 pays ont été interrogés dans le cadre du « Developer Survey 2019 » publié par ActiveState.