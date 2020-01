Développeurs : GitHub s’offre une bêta pour Android

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Après iOS, Android… GitHub, la plateforme de développement et de code partagé, a confirmé la disponibilité en version bêta de son application GitHub pour Android.

Les places sont limitées. Cependant, les développeurs peuvent encore s’inscrire sur ‘GitHub for mobile’ pour tester l’application en version bêta.

L’application est disponible pour les tablettes et smartphones équipés du système d’exploitation mobile (OS) de Google – Android (v.5.1 et versions ultérieures). Elle permet de commenter ou réviser des modifications de code, et de fusionner des modifications. L’application prend en charge différentes tailles d’écran et paramètres, dont le dark mode.

« Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur GitHub qui ne nécessitent pas un environnement de développement complexe, comme partager des commentaires ou revoir quelques lignes de code », a déclaré dans un billet de blog Ryan Nystrom, directeur ingénierie. « Nous simplifions ces tâches lorsque vous êtes en déplacement, avec une expérience entièrement native. Avec GitHub pour mobile, vous avez la possibilité de faire avancer votre travail et de rester en contact avec votre équipe, où que vous soyez. »

GitHub pour Android… et iOS

En novembre 2019, lors la conférence GitHub Universe, l’entreprise acquise l’année précédente par Microsoft, avait annoncé la disponibilité de l’application GitHub pour iOS.

Nat Friedman, CEO de la firme, a estimé que la moitié de toutes les interactions effectuées sur le référentiel de code passeraient par des terminauxs mobiles d’ici cinq ans.

GitHub, qui a été lancé en 2008, revendique 40 millions d’utilisateurs dans le monde.

(crédit photo © GitHub)