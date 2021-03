Développeurs : JavaScript et Python toujours au Top

JavaScript et Python restent les langages de programmation les plus populaires auprès des développeurs dans le monde, selon RedMonk.

Le niveau de popularité de la moitié des langages programmation du top 20 évolue. Toutefois, JavaScript et Python demeurent les langages les plus populaires auprès des développeurs dans le monde. C’est en tout cas ce que révèle le classement RedMonk alimenté par des données publiques issues des plateformes GitHub et Stack Overflow.

Stephen O’Grady, cofondateur de la société d’analystes RedMonk, l’a souligné : « JavaScript reste – n’en déplaise à ses détracteurs – une force comme aucune autre au sein de l’industrie, et aucun signe dans les données étudiées ne permet de percevoir » une baisse de popularité à venir du langage de script des projets web et cloud, a-t-il ajouté.

« Le maintien à la deuxième position de Python » vaut également d’être souligné. Python, langage des projets web, de visualisation de données et d’apprentissage machine (ML), entre autres, avait atteint en début d’année 2020 la seconde position du classement.

Depuis, Python et Java (3e) sont au coude-à-coude dans un classement toujours dominé par JavaScript. RedMonk a relevé, par ailleurs, que TypeScript, langage de programmation arrivé plus récemment sur le marché, continue de progresser au classement (passé du 9e au 8e rang en une année). En revanche, Ruby (-2 au 9e rang) et Go (-1 au 16e) ont reculé.

JavaScript, Python, Java, C#, TypeScript…

Le top 20 à fin janvier 2021 est le suivant :

1 JavaScript

2 Python

3 Java

4 PHP

5 C#

5 C++

5 CSS

8 TypeScript

9 Ruby

10 C

11 Swift

12 R

13 Objective-C

14 Shell

14 Scala

16 Go

17 PowerShell

18 Kotlin

19 Rust

19 Perl

RedMonk a complété ces données avec l’infographie (cliquable) ci-dessous :