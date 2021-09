Programmation : les développeurs migrent vers Java 11

Java SE 11 arrive en tête des versions du langage de programmation les plus utilisées par les développeurs de l’écosystème. Java 8 reste populaire.

Snyk, fournisseur de solutions DevSecOps, a livré l’édition 2021 de son « JVM* Ecosystem Report ». Plus de 2000 développeurs ont répondu à l’enquête internationale.

Que retenir de ce rapport ? 90% des développeurs interrogés s’appuient sur Java pour le développement applicatif, 17,7% utilisent également le langage Kotlin (programmation orientée objet) en production, 13% Groovy, 10% Scala, 8,4% Clojure et 2,3% JRuby.

Globalement, 40% des répondants utilisent plus d’une version de Java en production. Java SE 11 (LTS) arrive désormais en tête des versions les plus citées (61,5%), devant Java 8 (59,9%).

Java 15 (12%), Java 14 (5%) et Java 7 (3,8%) suivent.

JDK en production

Les développeurs peuvent aussi utiliser plusieurs kits de développement Java (JDK) en production. Les cinq les plus souvent mentionnés sont : AdoptOpenJDK (44%), qui fournit des distributions binaires OpenJDK, OpenJDK d’Oracle (28%) et la version commerciale Oracle JDK (23%). La build Azul Zulu d’OpenJDK pour Azure (15,5%) et Amazon Coretto (9%) font aussi partie du top 5.

Lorsqu’il est question d’environnement de développement intégré (IDE) IntelliJ IDEA de JetBrains (71%) est le plus populaire, devant Eclipse IDE (24,6%) et Visual Studio Code (23,2%).

Du côté des frameworks, l’univers Java est toujours dominé par Spring Boot (cité par 57,6% du panel) et Spring MVC (28,7%). Java EE (24,2%) et Jakarta EE (12,7%) suivent. Enfin, Maven reste le principal système de build utilisé par l’écosystème Java (76%), devant Gradle (38%) et Ant (12%).

*Java Virtual Machine.