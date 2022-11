DevOps : 5 ESN et start-up qui innovent

Image 1 parmi 5

Architect.io a développé une plateforme cloud et un framework de type architecture-as-code. Une offre conçue pour automatiser la conception et les déploiements en production d'applications et de services. Fondée à Boston en 2019 par David Thor (CEO), l'entreprise a levé 5 millions $ en février 2022 auprès de Next Coast Ventures et d'autres acteurs du capital-risque. Ce tour de table porte à 6,5 millions $ son financement total, à ce jour.

(crédit photo © Architect.io)