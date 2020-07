Développement : comment le DevOps sert l’agilité du business

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le Cloud et les pratiques DevOps (développement et opérations IT) permettent aux entreprises qui ont opté pour le travail à distance d’adapter leur activité en temps de crise.

C’est en tout cas le point de vue défendu par VMware, enquête* à l’appui. 5000 décideurs et développeurs d’applications ont été interrogés au printemps 2020.

Pour 80% des répondants, la modernisaion de technologies existantes sert l’efficacité d’autres projets applicatifs. Il sont aussi nombreux à considérer que maintenir une expérience utilisateur de qualité nécessite d’automatiser les processus.

Intégration et deploiement continus

Automatisation des tests, intégration et deploiement continus… Cette « moderisation » passe également par un rapprochement entre les équipes. Justement, 70% des répondants ont jugé « bon ou excellent » l’alignement entre les équipes en charge du développement et les équipes IT durant la crise (contre 64% avant la pandémie de Covid-19).

67% le pensent aussi pour la relation entre développeurs et équipes métiers (contre 57% avant la crise) ou celle entre équipes IT et métiers (contre 55% auparavant).

Pour Sumit Dhawan, vice-président et responsable de l’expérience client chez VMware, la nécessité de rendre les applications plus accessibles accélère la transition vers le Cloud.

En outre, les principaux avantages de l’utilisation d’applications natives pour le cloud durant la crise sont : le soutien au travail à distance (cité par 54% des répondants), les mises à jour rapides (42%) et la disponibilité applicative (41%).

*L’enquête a été menée par Vanson Bourne pour le spécialiste de la virtualisation VMware au printemps 2020 dans 17 pays.

(crédit photo via Pexels)